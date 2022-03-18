В Киеве вражеский снаряд попал во двор одного из частных жилых домов: фото, видео

В Киеве вражеский снаряд попал во двор одного из частных жилых домов: фото, видео

Повреждено жилье мирных людей, к счастью, обошлось без жертв.

В Киеве вражеский снаряд попал во двор одного из частных жилых домов в Святошинском районе.

В результате падения боеприпаса повреждены здания и автомобили.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около 17:00 вражеский снаряд попал во двор одного из частных жилых домов, в результате чего повреждено жилье мирных людей. К счастью, обошлось без жертв", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и другие профильные службы, документирующие последствия вражеских обстрелов.

Столичные правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов в Святошинском районе Опубликовано Полиция Киева Пятница, 18 марта 2022 г.

Отметим, что Вооруженные силы Украины в последние дни сбили над Киевом более шести ракет.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Киеве погибли 222 человека, из них 60 — гражданские. Погибли, в том числе четыре ребенка.

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