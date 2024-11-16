В Киеве вражеский дрон упал на многоэтажку — КМВА (фото)

Данных о пострадавших нет.
В Киеве в результате атаки вражеского ударного беспилотника было зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры в Оболонском районе.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской облгосадминистрации.
В сообщении указывается, что из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме произошло повреждение балконов и окон.
Информации о предполагаемом пожаре не поступало. Данных о пострадавших нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 16 ноября раздались взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в пригороде Киева были слышны взрывы.
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