В Киеве впервые за время полномасштабной войны пройдет КиевПрайд: названы дата и подробности

Активности во время КиевПрайда пройдут с 9 по 16 июня на разных столичных локациях.

В столице впервые за время полномасштабной войны, развязавшей РФ против нашего государства, пройдет КиевПрайд и благотворительный фестиваль. Украина в очередной раз присоединилась к движению в поддержку прав и видимости ЛГБТК+.

Об этом пишет издание NV.

Как отмечается, в этом году украинцы впервые за время полномасштабной войны смогут присоединиться к Маршу равенства и благотворительному ЛГБТК+ фестивалю. В то же время, сосредоточен он будет не только на поддержке прав и видимости ЛГБТК+ представителей. Во время мероприятия будет проходить сбор пособий для украинских военных.

"В Украине прайд — это площадка для борьбы за права человека, а в условиях большой войны — это возможность предоставить Украине видимости в мире и привлечь дополнительную помощь для тех, кто защищает нашу независимость", — рассказали организаторы КиевПрайда 2024 года.

9 июня в киевском арт-центре Closer пройдет Благотворительный образовательный фестиваль КиевПрайд. Программа фестиваля составляется :

Из лекций.

Дискуссии.

Креативные мастерские.

Ярмарки украинских брендов.

Психологические консультации.

Мастер-классы и музыкальная программа.

Кроме того, во время фестиваля будет вручена награда, основанная для союзниц и союзников ЛГБТК+ сообщества — KyivPride Awards.

Все средства, полученные на фестивале, организаторы направят на Прайд-сбор. Это также одна из мер КиевПрайда 2024, в рамках которой украинские ЛГБТК+ организации инициировали сбор 4 млн грн для защитниц и защитников Украины.

В то же время, 16 июня состоится Марш Равенства, который последний раз проходил в Киеве еще в 2021 году. Учитывая вызовы военного времени, в этом году Марш Равенства будут проводить в киевском метро. Мероприятие будет отвечать всем требованиям безопасности и будет согласовано с органами власти. Команда "КиевПрайда" ведет переговоры с военной администрацией.

“Организаторы сообщают, что по соображениям безопасности, в Марше сможет принять участие ограниченное количество людей — не более 500 человек, среди которых активисты, представители ЛГБТК+ и правозащитных организаций, волонтеры. Получить больше деталей о событиях КиевПрайда 2024 и узнать, как присоединиться, возможно, на страницах организаторов в социальных сетях”, — пишет издание.

Напомним, что в Киеве на набережной Днепра обнаружили взрывчатку.

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