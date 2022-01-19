В Киеве возвращают к жизни реку Почайна и планируют строительство парка вокруг: фото

В Киеве возвращают к жизни реку Почайна и планируют строительство парка вокруг: фото

В реке освятили воду и будущее сооружение "Крещальную купель".

В Киеве приступили к ревитализации (с лат. "возвращение к жизни") реки Почайна и планируют строительство парка вокруг.

19 января там освятили воду и будущее сооружение "Крещальную купель". Общественный актив называет его первым крупным элементом будущего исторического парка. В 2022 году городские службы продолжат ревитализацию реки, начатую в прошлом году.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, говорится на сайте городской госадминистрации.

Обновление реки является успешным примером взаимодействия общества и городской администрации, поскольку именно общественные активисты инициировали проект, учитывая легендарность реки и ее исторический вес. Историческая местность связана с украинским Иорданом – легендарной рекой Почайна (второе название – Иорданская), представленной каскадом озер и малой рекой.

"Мы поделили сам проект на два последовательных этапа – ревитализацию самого водоема, а после – создание парка с учетом территории вокруг. На участке открытого русла реки Почайна, протяженностью 300 метров, и шлюза КП "Плесо" демонтировали старые железо-бетонные лотки, установили плит на дно реки само русло было расширено почти вдвое, начали демонтаж шлюза и установку свай для будущего сооружения», – рассказал Пантелеев.

Также сегодня на месте будущего сооружения "Крещальная купель" заложили металлическую капсулу, внутри которой – письмо с историей летописной реки.

Напомним, что в Киеве 19 января с самого утра начали праздновать Крещение. Горожане собрались у водоемов для того, чтобы нырнуть в ледяную воду. Больше всего желающих – в Гидропарке.

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