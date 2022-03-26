В Киеве возобновляют работу городские центры предоставления административных услуг

Центры будут работать с 10:00 до 16:00.

С понедельника, 28 марта, в Киеве возобновляют работу центры предоставления административных услуг.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник в Facebook.

Центры будут работать с 10:00 до 16:00.

Будет проводиться выдача готовых документов и предоставление консультаций по общим вопросам. Информацию о работе ЦПАУ, готовности и возможности получения ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, видов на постоянное и временное проживание, поданых через центры предоставления административных услуг города Киева, можно получить по номерам call-центра ЦПАУ: 044 202 60 38; 044 202 60 39.

Напомним, из-за широкомасштабного военного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в Киеве прекратили работу центры предоставления административных услуг.