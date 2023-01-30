В Киеве возобновляют работу электротранспорта: где еще заработают трамваи

В столице возобновляется работа городского электротранспорта.
В Киеве, со вторника, 31 января, снова заработают два трамвайных маршрута.
Об этом сообщает КГГА.
Так, работу двух трамвайных маршрутов возобновят на Троещине.
"Благодаря совместной работе энергетиков и транспортников продолжаем постепенно возобновлять движение электротранспорта столицы. В середине января в городе возобновили работу два маршрута Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3. Теперь запускаем еще два трамвайных маршрута – на жилом массиве Троещина", – отметил глава Киева Виталий Кличко.
На пути 31 января выходят трамваи:
- № 5 "ул. Сержа Лифаря – станция Троещина-2";
- № 28 "ул. Милославская – станция метро "Лесная".
Также сообщается, что перестанут курсировать временные автобусные маршруты № 5-Т, 28-Т, 35-Т.
Напомним, в Киеве в конце прошлого года временно приостановили работу электротранспорта из-за дефицита электроэнергии.
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что на протяжении всей зимы вместо электротранспорта в столице будут максимально выводить на линии автобусы.
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