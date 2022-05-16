В Киеве возобновляют продажу алкоголя в кафе и магазинах: какие условия

В Киеве возобновляют продажу алкоголя в общепитах.
В кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания Киева с 16 мая снова разрешено продавать алкоголь. Впрочем, есть временные ограничения – с 11:00 до 22:00.
Об этом сообщает КГГА.
Продажа алкоголя в магазинах возможна с 11:00 до 16:00.
"Город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса", — сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Следует заметить, что в Киеве и Киевской области комендантский час теперь длится каждую ночь с 23:00 до 05:00. Общественный транспорт работает по следующему графику: метрополитен – с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.
Городские власти призывают киевлян придерживаться комендантского часа и не терять бдительности.
Напомним, в Киеве возобновила работу еще одна станция метро.
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