В Киеве возобновляет работу Театр на Подоле: график спектаклей

В Киеве вскоре возобновит работу Театр на Подоле.
Уже в июне там состоится 6 спектаклей.
Об этом говорится на Facebook-странице театра.
"Друзья, мы очень по вам соскучились. Поэтому назначаем шесть особых встреч для настоящих театралов", — говорится в сообщении.
- 3 и 10 июня — "Убить нельзя развестись"
- 4 и 11 июня — "Крыло сойки"
- 5 и 12 июня — "Наблюдатель"
Также в театре отмечают, что представления, которые должны были состояться в марте, также перенесены на июнь.
График переноса спектаклей марта:
"Крыло сойки" с 09.03 – на 11.06 17-00
"Наблюдатель" с 25.03 – на 12.06 17-00
Билеты уже на сайте http://theatreonpodol.com/.
Напомним, что в Киеве с 21 мая свои двери уже открыли коммунальные кинотеатры "Лейпциг", "Флоренция" и "им. Шевченко", а с 26 мая возобновят работу кинотеатры "Старт", "Факел" и "Лира".
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