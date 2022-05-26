В Киеве возобновляет работу Театр на Подоле: график спектаклей

В Киеве возобновляет работу Театр на Подоле: график спектаклей

В Киеве вскоре возобновит работу Театр на Подоле.

Уже в июне там состоится 6 спектаклей.

Об этом говорится на Facebook-странице театра.

"Друзья, мы очень по вам соскучились. Поэтому назначаем шесть особых встреч для настоящих театралов", — говорится в сообщении.

3 и 10 июня — "Убить нельзя развестись"

4 и 11 июня — "Крыло сойки"

5 и 12 июня — "Наблюдатель"

Также в театре отмечают, что представления, которые должны были состояться в марте, также перенесены на июнь.

График переноса спектаклей марта:

"Крыло сойки" с 09.03 – на 11.06 17-00

"Наблюдатель" с 25.03 – на 12.06 17-00

Билеты уже на сайте http://theatreonpodol.com/.

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Напомним, что в Киеве с 21 мая свои двери уже открыли коммунальные кинотеатры "Лейпциг", "Флоренция" и "им. Шевченко", а с 26 мая возобновят работу кинотеатры "Старт", "Факел" и "Лира".

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