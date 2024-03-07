В Киеве возобновляет работу станция метро "Днепр": названа дата и график работы

С 8 марта станция метро "Днепр" возобновит свою работу в обычном режиме.
В Киеве станция метро "Днепр" от 8 марта возобновит работу в обычном режиме.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Как отмечается, с 8 марта станция метро "Днепр" возобновит свою работу в обычном режиме. График работы станции: с 05:41 до 22:36.
“Обращаем внимание, что станция метро Днепр – наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности. Что станция "Днепр" не работала для перевозок пассажиров с начала полномасштабного вторжения", — рассказали в КГГА.
Напомним, что в Киеве ВЛК затягивали сроки проведения комиссии.
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