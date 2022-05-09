Билеты на киносеансы можно будет приобрести уже в ближайшие дни.
В Киеве возобновляет работу кинотеатр "Жовтень".
Двери заведения откроются уже 12 мая.
Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра.
Билеты поступят в продажу в ближайшие два дня. За обновлениями можно следить на сайте.
Кинотеатр "Жовтень" прекратил свою работу в первый день российского вторжения.
"Все билеты, которые были приобретены вами, будут действительными. "Жовтень" выстоял вторую мировую, карантин — выстоит и путлеровскую агрессию!" — с такими словами обратилась к своим зрителям администрация заведения 24 февраля.
Теперь, уже через несколько дней, в "Жовтне" будут показывать фильмы и ждут посетителей.
Напомним, в полуразрушенном доме в Бородянке была найдена икона, чудом пережившая вражеские обстрелы.
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