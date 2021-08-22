В Киеве возобновляет работу фуникулер

Пассажиры смогут воспользоваться им уже с понедельника, 23 августа.

В Киеве после планового ежегодного ремонта возобновляет свою работу фуникулер.

Об этом сообщает " Киевпастранс ".

"Плановые ремонтные работы подходят к завершению и уже с 12:00 понедельника киевляне и гости столицы смогут доехать с Подола в Верхний город беспрепятственно", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время ежегодного закрытия система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой. Также обследованы пути, контактной сети и выполнен текущий ремонт вагонов подъемников.

"Ремонтные работы проводятся летом из-за маленького пассажиропотока. В июле-августе фуникулером пользуются до двух тысяч пассажиров в день, и это почти вдвое меньше, чем в другие сезоны", — добавили в "Киевпастрансе".

Напомним:

Фуникулер не работал две недели. С 12 до 24 июля он закрылся на плановый ежегодный ремонт.

Киевский фуникулер идет на ремонт: сколько будут идти ремонтные работы

Автор: Елена Вус

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