В Киеве возобновит работу еще одна станция метро и существенно сократят интервал движения поездов: детали

В Киеве с 21 апреля возобновят движение поездов метро на станцию "Лесная".
Также в столичной подземке сократят интервал движения на всех линиях до 10-15 минут.
Об этом информируют в КГГА.
Движение поездов осуществляется на красной линии от станции "Академгородок" до станции "Лесная". На синей линии поезда курсируют от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"; на зеленой линии от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Работают также пересадочные узлы: "Золотые ворота" — "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" -"Дворец спорта". И дальше без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Незалежности", "Крещатик" и "Кловская".
Кроме того, подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей в качестве укрытия. В то же время, отмечается, что график работы метро может оперативно меняться.
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