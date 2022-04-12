В Киеве возобновили ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов: как они курсируют

Пока в Киеве действует военное положение, парковка автомобилей на улицах столицы — бесплатная.
В Киеве возобновили ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов. Всего по состоянию на 12 апреля в столице работает по 11 троллейбусных и трамвайных маршрутов.
Об этом информируют в КГГА.
В частности, трамвай №14 курсирует от Отрадного проспекта к Контрактовой площади; трамвай №15 ездит от Отрадного проспекта к улице Старовокзальной; а трамвай №18 курсирует от Контрактовой площади к улице Старовокзальной.
Насчет троллейбусов, они курсируют следующим образом:
- №19Д от улицы Кадетский Гай к улице Юрия Ильенко;
- №42К от площади Космонавтов к улице Саперно-Слободской;
- №27К от станции метро Почайна к улице Дегтяревской.
Как отметили в КГГА, сейчас в Киеве работает 11 троллейбусных маршрутов и 11 трамвайных маршрутов.
Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что на период военного состояния парковка автомобилей на улицах столицы — бесплатная.
"Не верьте и не платите мошенникам, которые активизировались, чтобы воспользоваться ситуацией! Если с вас требуют деньги за парковку – вызывайте полицию!", — призвал он.
Кроме того, горожан просят быть внимательными, паркуя авто на улицах города. Кличко призывает не оставлять машины в неразрешенных местах и на полосах общественного транспорта.
"Эвакуаторы будут работать, но они будут убирать только автомобили, которые будут мешать проезду транспорта, в том числе общественному, автомобилям с гуманитарной помощью, каретам быстрой и военной технике", — подытожил он.
Как сообщалось, в Макарове Хатико месяц ждет свою хозяйку, которую жестоко замучили оккупанты.
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