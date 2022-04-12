В Киеве возобновили ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов: как они курсируют

В Киеве возобновили ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов: как они курсируют

Пока в Киеве действует военное положение, парковка автомобилей на улицах столицы — бесплатная.

В Киеве возобновили ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов. Всего по состоянию на 12 апреля в столице работает по 11 троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Об этом информируют в КГГА.

В частности, трамвай №14 курсирует от Отрадного проспекта к Контрактовой площади; трамвай №15 ездит от Отрадного проспекта к улице Старовокзальной; а трамвай №18 курсирует от Контрактовой площади к улице Старовокзальной.

Насчет троллейбусов, они курсируют следующим образом:

№19Д от улицы Кадетский Гай к улице Юрия Ильенко;

№42К от площади Космонавтов к улице Саперно-Слободской;

№27К от станции метро Почайна к улице Дегтяревской.

Как отметили в КГГА, сейчас в Киеве работает 11 троллейбусных маршрутов и 11 трамвайных маршрутов.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что на период военного состояния парковка автомобилей на улицах столицы — бесплатная.

"Не верьте и не платите мошенникам, которые активизировались, чтобы воспользоваться ситуацией! Если с вас требуют деньги за парковку – вызывайте полицию!", — призвал он.

Кроме того, горожан просят быть внимательными, паркуя авто на улицах города. Кличко призывает не оставлять машины в неразрешенных местах и на полосах общественного транспорта.

"Эвакуаторы будут работать, но они будут убирать только автомобили, которые будут мешать проезду транспорта, в том числе общественному, автомобилям с гуманитарной помощью, каретам быстрой и военной технике", — подытожил он.

Как сообщалось, в Макарове Хатико месяц ждет свою хозяйку, которую жестоко замучили оккупанты.

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