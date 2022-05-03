В Киеве возобновили работу более 30 диппредставительств

НГУ просмотрела схему охраны таких объектов.

В Киев вернулось 32 диппредставительства.

Национальная гвардия пересмотрела схему охраны таких объектов.

Начиная с первых дней полномасштабного вторжения России, НГУ привлекается к выполнению боевых задач вместе с ВСУ. Однако вместе с тем, нацгвардейцы продолжают выполнять и ряд других задач. В том числе и охрану дипломатических представительств и консульских учреждений.

Об этом рассказал Виталий Стецик, командир 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, заявил брифингу в "Медиацентре Украина – Укринформ".

"Ежедневно все больше дипмиссий возвращаются в Украину и в столицу, чтобы возобновить работу. В настоящее время 32 дипломатических представительства уже вернулись в столицу. Несмотря на то, что дипломаты отсутствовали, нацгвардейцы продолжили охранять и защищать представительства других государств. В настоящее время под охраной бригады находится свыше 100 диппредставительств и консульских учреждений", — сообщил он.

С началом военной агрессии НГУ пересмотрела схему охраны и обороны объектов и значительно увеличила силы и средства, а также добавила патрулирование на бронированной технике. Личный состав вооружен стрелковым огнестрельным оружием, как ближнего, так и дальнего впечатления, а также усилен противотанковыми средствами для обезвреживания вражеской бронетехники.

"Военнослужащие бригады неоднократно оказывали помощь правоохранителям и СБУ помощь в задержании как диверсионных групп, так и отдельных их представителей, корректировщиков, а также в предупреждении осуществления аэроразведки вражеских дронов путем их уничтожения", — добавил Виталий Стецик.

Командир 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств рассказал, что подразделения бригады сопровождали колонны дипломатических представителей и членов их семей, когда те вынуждены были покидать Украину или изменять местоположение из-за войны, которую развязала Россия.

"Весь цивилизованный мир помогает нам в противостоянии с коварным врагом и важную роль в этом процессе играют дипломаты. Сегодня мы как никогда отдаем себе отчет, что от качества выполнения возложенных на бригаду служебно-боевых задач зависит авторитет нашего государства на международном уровне", — подытожил Стецик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, когда закончится война.

В Киеве к работе ежедневно возвращаются посольства разных стран (на жестовом языке)

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