В Киеве возобновили работу более 30 диппредставительств

НГУ просмотрела схему охраны таких объектов.
В Киев вернулось 32 диппредставительства.
Национальная гвардия пересмотрела схему охраны таких объектов.
Начиная с первых дней полномасштабного вторжения России, НГУ привлекается к выполнению боевых задач вместе с ВСУ. Однако вместе с тем, нацгвардейцы продолжают выполнять и ряд других задач. В том числе и охрану дипломатических представительств и консульских учреждений.
Об этом рассказал Виталий Стецик, командир 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, заявил брифингу в "Медиацентре Украина – Укринформ".
"Ежедневно все больше дипмиссий возвращаются в Украину и в столицу, чтобы возобновить работу. В настоящее время 32 дипломатических представительства уже вернулись в столицу. Несмотря на то, что дипломаты отсутствовали, нацгвардейцы продолжили охранять и защищать представительства других государств. В настоящее время под охраной бригады находится свыше 100 диппредставительств и консульских учреждений", — сообщил он.
С началом военной агрессии НГУ пересмотрела схему охраны и обороны объектов и значительно увеличила силы и средства, а также добавила патрулирование на бронированной технике. Личный состав вооружен стрелковым огнестрельным оружием, как ближнего, так и дальнего впечатления, а также усилен противотанковыми средствами для обезвреживания вражеской бронетехники.
"Военнослужащие бригады неоднократно оказывали помощь правоохранителям и СБУ помощь в задержании как диверсионных групп, так и отдельных их представителей, корректировщиков, а также в предупреждении осуществления аэроразведки вражеских дронов путем их уничтожения", — добавил Виталий Стецик.
Командир 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств рассказал, что подразделения бригады сопровождали колонны дипломатических представителей и членов их семей, когда те вынуждены были покидать Украину или изменять местоположение из-за войны, которую развязала Россия.
"Весь цивилизованный мир помогает нам в противостоянии с коварным врагом и важную роль в этом процессе играют дипломаты. Сегодня мы как никогда отдаем себе отчет, что от качества выполнения возложенных на бригаду служебно-боевых задач зависит авторитет нашего государства на международном уровне", — подытожил Стецик.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, когда закончится война.
Читайте также:
- Разведка выяснила срок, в течение которого РФ планирует завершить войну в Украине
- "Куплю 4 литра за 200 грн, чтобы хотя бы доехать домой": в Киеве столкнулись с острым дефицитом топлива
- Лишь по 10 литров в один бак: на украинских АЗС возник дефицит топлива, которое скоро подорожает
- Проверка на блокпостах: законны ли осмотр вещей, проверка телефона, вручение повесток