В Киеве возобновили электроснабжение для горожан и водоканала, но предупредили об аварийных отключениях

Специалисты ДТЭК "Київські електромережі" перевели на временную схему питания всех обесточенных потребителей в Киеве.

В Киеве возобновили электроснабжение для горожан и водоканала. Однако не во всех квартирах сейчас есть свет, поскольку были использованы графики аварийных отключений.

Об этом сообщает ДТЭК "Київські електромережі" в Facebook.

"Мы возобновили электроснабжение для потребителей и объектов водоканала, которые остались без света из-за террористической атаки России на объекты критической инфраструктуры города утром 31 октября. По состоянию на 18:00 наши специалисты перевели на временную схему питания всех обесточенных потребителей в Киеве. Эти клиенты снова со светом", — говорится в сообщении.

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В то же время, по указанию системного оператора НЭК "Укрэнерго", в Киеве сейчас применены экстренные ограничения электроснабжения. Поэтому часть потребителей сейчас временно без электроснабжения в соответствии с потребностями энергосистемы. Для этих потребителей электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации в энергосистеме, согласно указанию диспетчера "Укрэнерго".

"В связи с увеличением нагрузки на электросети просим ответственно относиться к потреблению электроэнергии – включать энергоемкие приборы поочередно и максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы с 17.00 до 23.00", — отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня, 31 октября, российские войска произвели очередной массированный ракетный обстрел территории Украины. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 вражеских ракет. Несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Были повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации.

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