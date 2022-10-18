В Киеве возобновили электроснабжение 83 тысячам семей, оставшихся без света после утренних обстрелов

Специалистам удалось всего за 7 часов выполнить технические работы и подключить клиентов по резервной схеме питания на время, пока будут восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру города.
В Киеве возобновили электроснабжение 83 тысячам семей, оставшихся без света после обстрела утром объекта критической инфраструктуры.
Поэтому отключалось энергооборудование ДТЭК "Киевские электросети", которое питает водоканал и жилой массив Троещина.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Специалистам удалось всего за семь часов выполнить технические работы и подключить клиентов по резервной схеме питания на время, пока будут восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру города", — отметил он.
Кличко добавил, что два объекта критической инфраструктуры получили сегодня значительные повреждения. В частности, объект в Деснянском районе.
"Мы делаем все, чтобы обеспечить киевлян жизненно важными услугами в условиях войны в стране. После сегодняшней ракетной атаки части потребителей также уже возобновили водоснабжение. Ремонтные бригады работают, чтобы быстрее стабилизировать системы электро- и водоснабжения столицы", — подытожил мэр столицы.
Напомним, в результате ракетного удара России 18 октября по объектам критической инфраструктуры в Киеве погибли три человека. Все погибшие – сотрудники одного из объектов.
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