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В Киеве возобновили электроснабжение 83 тысячам семей, оставшихся без света после утренних обстрелов

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В Киеве возобновили электроснабжение 83 тысячам семей, оставшихся без света после утренних обстрелов

Фото: УНИАН

Специалистам удалось всего за 7 часов выполнить технические работы и подключить клиентов по резервной схеме питания на время, пока будут восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру города.

В Киеве возобновили электроснабжение 83 тысячам семей, оставшихся без света после обстрела утром объекта критической инфраструктуры.

Поэтому отключалось энергооборудование ДТЭК "Киевские электросети", которое питает водоканал и жилой массив Троещина.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Специалистам удалось всего за семь часов выполнить технические работы и подключить клиентов по резервной схеме питания на время, пока будут восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру города", — отметил он.

Кличко добавил, что два объекта критической инфраструктуры получили сегодня значительные повреждения. В частности, объект в Деснянском районе.

© УНИАН
Фото: УНИАН

"Мы делаем все, чтобы обеспечить киевлян жизненно важными услугами в условиях войны в стране. После сегодняшней ракетной атаки части потребителей также уже возобновили водоснабжение. Ремонтные бригады работают, чтобы быстрее стабилизировать системы электро- и водоснабжения столицы", — подытожил мэр столицы.

Напомним, в результате ракетного удара России 18 октября по объектам критической инфраструктуры в Киеве погибли три человека. Все погибшие – сотрудники одного из объектов.

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