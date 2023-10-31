В Киеве возобновили движение под Дегтяревским путепроводом — фото

В сентябре во время работ по реконструкции Дегтяровского путепровода произошел обвал балок.
В Киеве утром 31 октября снова открыли движение под Дегтяревским путепроводом балки которого обрушились в сентябре.
Об этом пишут столичные паблики.
Так, уже с утра автомобиили свободно ездят по всем полосам, однако для пешеходов движение ограничили – на тротуарах ограждающие ленты.
Каждую из 28 балок в преддверии дополнительно подперли деревянными элементами.
Напомним, во время работ по реконструкции Дегтяровского путепровода произошел обвал балок.
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