В Киеве возобновили движение по "красной" ветке метро: какие станции работают

В Киеве возобновили движение по "красной" ветке метро: какие станции работают

В Киеве возобновлено движение по "красной" ветке метро. Поезда следуют без остановки на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Кловская".

Об этом 21 апреля сообщили в КГГА,

Пересадочный узел "Крещатик"-"Майдан Независимости" остается закрытым. На всех линиях сокращен интервал движения между поездами до 10-15 минут.

Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия. График работы метро может оперативно изменяться.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз подчеркнул, что возвращаться в столицу крайне опасно. В области идет разминирование. Уже есть трагические случаи.

Увеличение маршрутов общественного транспорта в Киеве и открытие еще одного моста для проезда

Читайте также: