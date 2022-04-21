В Киеве возобновили движение по "красной" ветке метро: какие станции работают

В Киеве возобновлено движение по "красной" ветке метро. Поезда следуют без остановки на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Кловская".
Об этом 21 апреля сообщили в КГГА,
Пересадочный узел "Крещатик"-"Майдан Независимости" остается закрытым. На всех линиях сокращен интервал движения между поездами до 10-15 минут.
Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия. График работы метро может оперативно изменяться.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз подчеркнул, что возвращаться в столицу крайне опасно. В области идет разминирование. Уже есть трагические случаи.
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