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В Киеве возобновили движение электротранспорта на Троещину – КГГА

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В Киеве возобновили движение электротранспорта на Троещину – КГГА

Движение транспорта остановилось из-за ракетных ударов.

В Киеве по состоянию на 15:30 18 октября возобновили движение электротранспорта на Троещину, которое было приостановлено из-за обстрелов России.

Об этом сообщили в КГГА.

Ранее из-за отсутствия напряжения на Троещине изменено движение многих трамвайных и троллейбусных маршрутов. Общественный транспорт ехал только часть своего маршрута, не доезжая до мест, где отсутствует электроэнергия.

По состоянию на 15.30 стало известно, что движение общественного транспорта удалось возобновить.

Обстрел энергетической инфраструктуры Киева

Российские оккупанты во вторник, 18 октября, атаковали энергетическую инфраструктуру Киева. Россия ударила по трем ракетам по объекту энергетической инфраструктуры в Деснянском районе столицы.

Из-за этого на левом берегу произошло аварийное отключение электроснабжения. Власти столицы призывают максимально экономить электричество.

Из-за ракетных обстрелов столицы 18 октября погибли три человека.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
144
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