В Киеве возобновили движение двух маршрутов скоростного трамвая

В Киеве с пятницы, 13 января, возобновляют движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая. Речь идет о маршрутах №1 "ул. Старовокзальная – Михайловская Борщаговка" и №3 "ул. Старовокзальная – ул. Семьи Сосниных".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Это стало возможным благодаря совместной работе энергетиков и транспортников столицы", — подчеркнул городской голова.

По его словам, ориентировочные интервалы движения будут 8 и 15 минут соответственно. Работавшие автобусные маршруты №1Т и №3Т, пока не ходили трамваи, прекратят движение. Автобусы в КГГА запустили в городе ради экономии электроэнергии

К слову, маршрут трамвая №1 будут обслуживать 10 единиц подвижного состава, а маршрут №3 – четыре единицы.

Напомним, в "Киев Цифровой" завершилось голосование за новые названия для нескольких улиц и станций метро в Киеве. В частности, проголосовали за переименование станции метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую", а "Площади Льва Толстого" — в "площадь Украинских Героев".

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