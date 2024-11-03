В Киеве возникло несколько пожаров из-за падения обломков БпЛА — КМВА

Враг атакует столицу ударными БПЛА.
В Киеве в результате ночной атаки вражеских беспилотников возник пожар в Голосеевском районе города.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.
"В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города, на открытой местности. Возникли пожары, которые были ликвидированы", — говорится в сообщении.
Также в КМВА сообщили о падении обломков вражеского беспилотника на территории Деснянского района столицы.
Информация о пострадавших или разрушениях на этот момент не поступала.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 3 ноября прозвучала серия взрывов.
Кроме того, мы ранее информировали, что масштабная атака вражеских дронов оставила без света тысячи человек на Киевщине.
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