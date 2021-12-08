В Киеве возникли значительные задержки в движении общественного транспорта из-за непогоды

В Киеве возникли значительные задержки в движении общественного транспорта из-за непогоды

В Киеве второй день подряд бушует непогода, идет дождь со снегом, гололедица, ожидается снегопад.

Из-за сложных погодных условий в Киеве возникли значительные задержки в движении общественного транспорта.

Об этом сообщает "Киевпасстранс".

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В настоящее времяиз-за сложных погодных условий сообщается о таких задержках:

Задерживается движение троллейбусов №3, 11, 12, 32, 43 по ул. Липковского – Островского, Голосеевский пр-т- ст. м. "Выставочный центр", ул. Полярная – Майорова.

На маршрутах электротранспорта введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

Задерживается движение трамваев №1к по ул. Зодчих.

"Просим быть осторожными на дорогах и заблаговременно планировать передвижение по городу", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве второй день подряд бурлит непогода, идет дождь со снегом, гололедица. Даже объявлен первый уровень опасности.

Министерство здравоохранения Украины

В среду, 8 декабря, днем в Киеве ожидается сильный снегопад. Он продолжится и вечером, но будет постепенно ослабевать. Температура воздуха днем 0-2 градуса, ночью -1-3 градуса. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

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