В Киеве возникла неожиданная задержка с отправлением поездов: перечень рейсов

Причиной стала авария в электросети.
В понедельник, 26 июля, из-за аварийного отключения напряжения в электросети ряд поездов отправляется из Киева с задержкой. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
С задержкой почти на час (+57 мин) из столичного вокзала отправится в рейс поезд №10 Киев — Мариуполь.
График задержки других поездов выглядит так:
- №228 Киев — Бердянск (+50 мин)
- №12 Киев — Новоалексеевка (+50 мин)
- №44 Чернигов — Ивано-Франковск (+53 мин)
- №81 Киев — Ужгород (+32 мин)
- №116/136 Киев — Бердянск, Авдеевка (25 мин)
- №49 Киев — Трускавец (+15 мин).
В "Укрзализныце" пообещали приложить максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика и попросили прощения у пассажиров за неудобства.
Напомним, ранее "Укрзализныця" полностью восстановила участок, на котором с рельсов сошел грузовой поезд. Это вызвало задержку поездов через участок Васильков — Боярка.