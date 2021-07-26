В Киеве возникла неожиданная задержка с отправлением поездов: перечень рейсов

В Киеве возникла неожиданная задержка с отправлением поездов: перечень рейсов

Причиной стала авария в электросети.

В понедельник, 26 июля, из-за аварийного отключения напряжения в электросети ряд поездов отправляется из Киева с задержкой. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

С задержкой почти на час (+57 мин) из столичного вокзала отправится в рейс поезд №10 Киев — Мариуполь.

График задержки других поездов выглядит так:

№228 Киев — Бердянск (+50 мин)

№12 Киев — Новоалексеевка (+50 мин)

№44 Чернигов — Ивано-Франковск (+53 мин)

№81 Киев — Ужгород (+32 мин)

№116/136 Киев — Бердянск, Авдеевка (25 мин)

№49 Киев — Трускавец (+15 мин).

В "Укрзализныце" пообещали приложить максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика и попросили прощения у пассажиров за неудобства.

Напомним, ранее "Укрзализныця" полностью восстановила участок, на котором с рельсов сошел грузовой поезд. Это вызвало задержку поездов через участок Васильков — Боярка.

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