В Киеве возник большой пожар возле метро: что горит (обновлено)

На месте уже работают столичные спасатели.

В Киеве случился масштабный пожар. В Сети публикуют фото воспламенения в районе станций метро "Житомирская" и "Святошин". На кадрах видно высокое и яркое пламя рядом с жилым домом, а над многоэтажками взвивается черный дым.

Как выяснил сайт ТСН.ua, пожар разгорелся на Святошинской площади, 1.

В Киеве 4 января вспыхнул пожар/Фото "Реальный Киев"

"Воспламенение произошло в строительном вагончике площадью 2 на 6 метров. Пожар уже локализован", — сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Пока отсутствует информация о пострадавших и причинах возгорания. На месте работают сотрудники столичной ГСЧС.

Пожар ликвидировали

В ГСЧС отчитались, что в Святошинском районе ликвидирован пожар на территории строительства. Общая площадь вагончика, где произошло возгорание, составляет 12 кв.м. Пожарные обуздали пламя в 18:59.

"Жертв или пострадавших нет. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители", – добавили в ведомстве.

Напомним, 2 января в столице раздались взрывы. В частности, в Деснянском районе пылал обломок БПЛА на открытой местности.

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