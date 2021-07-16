В Киеве возмущенные люди вызвали полицию, так как их отказались прививать вакциной Pfizer (видео)

В Киеве возмущенные люди вызвали полицию, так как их отказались прививать вакциной Pfizer (видео)

Pfizer сейчас используют только для людей старше 60 лет.

В Киеве недовольные посетители Центра массовой вакцинации вызвали полицию из-за отказа вакцинировать их препаратом Pfizer.

Об этом передает телеканал "Киив.NewsRoom".

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Как стало известно, инцидент произошел в Центре массовой вакцинации, который работает на базе Международного выставочного центра на Левобережной. Там прививают желающих вакциной CoronaVac, а с 16 июля в Центре должны были начать вакцинацию и препаратом Pfizer.

Однако медики объяснили, что требуемую вакцину используют только для людей, которым больше 60 лет. Однако некоторым посетителям в контакт-центре Минздрава якобы сообщили, что прививаться Pfizer`om они все же смогут, но в порядке живой очереди.

"Мы пришли и должностные лица КГГА нам говорят, что нас не будут прививать этой вакциной, ведь ее ограниченное количество. Аргументировали это тем, что есть большая очередь из лиц за 60, которых нужно вакцинировать. Но вот посмотрите — нет ни одного. В чем проблема — мы не знаем. Ответа нет. Мы зарегистрировали заявление в полицию", — рассказал один из участников конфликта.

При этом через приложение Helsi.me удалось зарегистрироваться на вакцинацию женщине, которой еще нет 60-ти. Однако в Центре массовой вакцинации Pfizer`om ее прививать якобы отказались.

Напомним, что, по данным медиков, лучше от нового штамма "Дельта" защищает китайская вакцина CoronaVac.

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