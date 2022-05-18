В Киеве возможно задымление в связи с пожарами в области, в том числе в зоне отчуждения: фото

В Киеве возможно задымление в связи с пожарами в области, в том числе в зоне отчуждения: фото

Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами из-за последствий оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин.

В Киеве возможно задымление в связи с пожарами в области, в том числе в зоне отчуждения.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения информирует, что радиационное состояние находится в пределах контрольных уровней. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева как от пожаров в зоне отчуждения, так и от пожаров возле поселка Иванкова и села Страхолесье вне зоны отчуждения.

Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами из-за последствий оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин.

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В тушении участвуют часть ДПРЗ-11 ГСЧС и пожарные ДСП "Северная Пуща".

По состоянию на 17:00 качество воздуха на правом и левом берегах столицы находится в пределах нормы. Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено.

Городские власти призывают киевлян в случае задымления закрывать окна и по возможности не находиться на открытом воздухе. Кроме того, при наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха.

По советам специалистов, в случае задымления необходимо производить влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, следует обратиться к врачу.

Напомним, что в Киевской области потушили пожар, который произошел вблизи Чернобыльской зоны.

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