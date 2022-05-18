Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве возможно задымление в связи с пожарами в области, в том числе в зоне отчуждения: фото

Дата публикации
Просмотры
114
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
©
©

Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами из-за последствий оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин.

В Киеве возможно задымление в связи с пожарами в области, в том числе в зоне отчуждения.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения информирует, что радиационное состояние находится в пределах контрольных уровней. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева как от пожаров в зоне отчуждения, так и от пожаров возле поселка Иванкова и села Страхолесье вне зоны отчуждения.

Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами из-за последствий оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин.

В тушении участвуют часть ДПРЗ-11 ГСЧС и пожарные ДСП "Северная Пуща".

По состоянию на 17:00 качество воздуха на правом и левом берегах столицы находится в пределах нормы. Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено.

Городские власти призывают киевлян в случае задымления закрывать окна и по возможности не находиться на открытом воздухе. Кроме того, при наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха.

По советам специалистов, в случае задымления необходимо производить влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, следует обратиться к врачу.

Напомним, что в Киевской области потушили пожар, который произошел вблизи Чернобыльской зоны.

Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Читайте также:

Следующая публикация