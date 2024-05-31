В Киеве возле вокзала мужчина достал нож и начал резать себя на глазах у прохожих: детали ЧП

Мужчина нанес себе серьезные ранения и у него началось обильное кровотечение, на момент приезда медиков он был в сознании.

В пятницу, 31 мая, в Соломенском районе Киева, на площади Вокзальной, произошел кровавый инцидент — на глазах у прохожих пожилой мужчина нанес сам себе несколько ножевых ранений. От полученных травм он упал на асфальт и начал истекать кровью.

На место происшествия очевидцы вызвали правоохранителей и медиков. Об этом сообщил "Телеграф"

Прохожие вызвали медиков и стражей порядка, однако никто из очевидцев даже не попытался самостоятельно оказать помощь пострадавшему.

По предварительным данным, мужчина нанес себе серьезные ранения и у него началось обильное кровотечение. На момент приезда медиков он был в сознании

Причины и обстоятельства кровавого происшествия предстоит установить правоохранителям. По этому факту будет проведено расследование.

Напомним, мужчине, который в Киеве устроил драку и тяжело травмировал прохожего, сообщено о подозрении.

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