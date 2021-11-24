В Киеве возле светофора водитель Chevrolet врезался в полицейский автомобиль: видео

Выяснять обстоятельства ДТП будет следственно-оперативная группа.

Вечером в среду, 24 ноября, на Харьковском шоссе в Киеве автомобиль Chevrolet столкнулся с полицейским автомобилем Мitsubishi Outlander.

Об этом сообщили на Facebook-странице "ДТП.Киев”, опубликовав видео с места аварии.

По предварительной информации, в ДТП никто из людей не пострадал. Судя по видео, французское авто оказалось не таким крепким, как полицейский "японец".

Очевидцы аварии утверждают, что Chevrolet влетел в автомобиль полиции, который остановился на красный сигнал светофора. Все обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее возле города Южный на трассе Николаев-Одесса автомобиль патрульной полиции Renault Duster спровоцировал ДТП. Он выехал на встречную полосу, словно чтобы кого-то остановить, и столкнулся с Mitsubishi. В результате аварии — пятеро травмированных.

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