В Киеве возле станции метро "Житомирская" заметили лося: видео

Рядом расположена оживленная трасса, прохожие переживают, чтобы животное не выскочило на дорогу.

В Киеве возле станции метро "Житомирская" прохожие буквально застыли от удивления, когда недалеко от них прошел лось.

Видео с сохатым обнародовал один из столичных telegram-пабликов.

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"Район станции метро" Житомирская "настолько очистился... Автор видео гулял неподалеку", — говорится в заметке под видео.

Рядом расположена оживленная трасса, прохожие переживают, чтобы животное не выскочило на дорогу.

Напомним, в Ровенской области спасли лосиху, которая упала в озеро на заброшенном очистном сооружении.

В Киеве возле метро "Житомирская" заметили лося

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