В Киеве возле станции метро "Житомирская" заметили лося: видео

Рядом расположена оживленная трасса, прохожие переживают, чтобы животное не выскочило на дорогу.
В Киеве возле станции метро "Житомирская" прохожие буквально застыли от удивления, когда недалеко от них прошел лось.
Видео с сохатым обнародовал один из столичных telegram-пабликов.
"Район станции метро" Житомирская "настолько очистился... Автор видео гулял неподалеку", — говорится в заметке под видео.
Рядом расположена оживленная трасса, прохожие переживают, чтобы животное не выскочило на дорогу.
Напомним, в Ровенской области спасли лосиху, которая упала в озеро на заброшенном очистном сооружении.