В Киеве возле станции метро Крещатик скончался мужчина: что известно (фото)

В Киеве утром 8 декабря у станции метро Крещатик нашли мертвого мужчину. Тело было перед дверью МакДональдза.

Об этом сообщила "Вечернему Киеву" пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.

Умер мужчина 1973 года рождения. По словам свидетелей, — это проживающий неподалеку киевлянин.

По предварительной информации, мужчине внезапно стало плохо на улице, он упал и скончался. Признаков насильственной смерти на теле полиция не нашла.

"Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти, однако на нем не было признаков насильственной смерти. То есть, скорее всего, была какая-то болезнь", — говорит представитель полиции.

Фото: Вечерний Киев

Напомним, в Киеве на проспекте Академика Королева (Михайловская Борщаговка) сбили человека на пешеходном переходе.

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