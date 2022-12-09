В Киеве возле станции метро Крещатик скончался мужчина: что известно (фото)

Предварительно, мужчине внезапно стало плохо.
В Киеве утром 8 декабря у станции метро Крещатик нашли мертвого мужчину. Тело было перед дверью МакДональдза.
Об этом сообщила "Вечернему Киеву" пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.
Умер мужчина 1973 года рождения. По словам свидетелей, — это проживающий неподалеку киевлянин.
По предварительной информации, мужчине внезапно стало плохо на улице, он упал и скончался. Признаков насильственной смерти на теле полиция не нашла.
"Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти, однако на нем не было признаков насильственной смерти. То есть, скорее всего, была какая-то болезнь", — говорит представитель полиции.
Напомним, в Киеве на проспекте Академика Королева (Михайловская Борщаговка) сбили человека на пешеходном переходе.
Читайте также: