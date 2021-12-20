В Киеве возле станции метро "Академгородок" внезапно умер мужчина посреди тротуара

В Киеве возле станции метро "Академгородок" внезапно умер мужчина посреди тротуара

Местные говорят, что мужчина мог отравиться фальсифицированным алкоголем из наливайки на остановке.

В Киеве возле станции метро "Академгородок" внезапно умер мужчина посреди тротуара.

Случилось это 20 декабря у выхода на улицу Ефремова.

Также читайте Снимал на видео голых девушек в душе: что грозит студенту КПИ

Об этом сообщает Телеканал "Киев".

Причина смерти мужчины пока неизвестна, на месте работает следственно-оперативная группа.

Однако местные говорят, что мужчина мог отравиться фальсифицированным алкоголем из наливайки на остановке.

"Рядом с местом происшествия находится белый киоск-наливайка. Жители отмечают, что там регулярно такое происходит", — говорится в сообщении под фото.

Напомним, в Киеве с сегодняшнего дня, 20 декабря, начали работу пункты обогрева. Все из-за ухудшения погодных условий. Синоптики предупреждают – впереди морозы.

Читайте также: