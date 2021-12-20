Местные говорят, что мужчина мог отравиться фальсифицированным алкоголем из наливайки на остановке.
В Киеве возле станции метро "Академгородок" внезапно умер мужчина посреди тротуара.
Случилось это 20 декабря у выхода на улицу Ефремова.
Об этом сообщает Телеканал "Киев".
Причина смерти мужчины пока неизвестна, на месте работает следственно-оперативная группа.
Однако местные говорят, что мужчина мог отравиться фальсифицированным алкоголем из наливайки на остановке.
"Рядом с местом происшествия находится белый киоск-наливайка. Жители отмечают, что там регулярно такое происходит", — говорится в сообщении под фото.
Напомним, в Киеве с сегодняшнего дня, 20 декабря, начали работу пункты обогрева. Все из-за ухудшения погодных условий. Синоптики предупреждают – впереди морозы.
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