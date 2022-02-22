В Киеве возле Соломенского военкомата выстроилась большая очередь: видео

По словам дежурного, "проходит мобилизация в связи с войной".
В Киеве во вторник, 22 февраля возле военкомата в Соломенском районе Киева выстроилась большая очередь из мужчин.
По словам дежурного, происходит "мобилизация в связи с войной".
Об этом сообщила киевлянка Людмила Янкина в Facebook.
"Ситуация под военкоматом. Людей очень много. Слова дежурного "мобилизация в связи с войной", – написала женщина.
Опубликовано Lyudmyla Yankina Понедельник, 21 февраля 2022 г.
Под военным комиссариатом Соломенского района собралось около сотни мужчин всех возрастов. Большинство – среднего возраста, готовых идти воевать за волю Украины. Впрочем, на видео видно и молодежь, которой тоже небезразлична судьба страны.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Глава страны-агрессора подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.
Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.
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