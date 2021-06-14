В Киеве возле Национальной оперы водитель сбил женщину на переходе: фото

Водитель не мог объяснить, почему не заметил женщину на переходе.

В Киеве возле Национальной оперы на улице Владимирской водитель Hyundai Sonata сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

ДТП произошло сегодня, 14 июня, около 13:00. В результате наезда авто женщина получили травмы руки и ноги. Она не могла встать на ноги и сидела на дороге до приезда "скорой".

Об этом пишет "Вечерний Киев" с места события.

Медиков и патрульных вызвали прохожие.

Водитель был напуган, но подбежал к женщине, начал просить прощения, интересоваться ее самочувствием и предлагать помощь.

Кроме того, мужчина установил знак аварийной остановки.

Водитель не мог объяснить, почему не заметил женщину на переходе. По его словам, все произошло мгновенно, возможно на мгновение отвлекся, а когда увидел перед собой пешехода резко затормозил. Избежать удара не удалось. Медики осмотрели женщину и госпитализировали в больницу, чтобы выяснить, нет ли переломов или других опасных травм. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются патрульные.

К слову, на этом пешеходном переходе на улице Владимирской, 48, не первый раз сбивают людей. В январе водитель легковушки наехал на мужчину, который перекатился через капот авто и упал на дорогу. Пешехода госпитализировали в больницу.

Напомним, в центре Киева мотоциклист погиб из-за маневров таксиста.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку