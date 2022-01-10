В Киеве возле моста Патона заметили мужчину без одежды и с порезанным животом: видео

Мужчина бежал по трассе в одних трусах.
В Киеве у моста Патона заметили мужчину, который вел себя довольно странно. Он бежал по трассе в одних трусах.
Соответствующее видео обнародовал паблик "Великий Киев".
Очевидец, снявший мужчину, заметил, что у того был порезан живот.
Что побудило мужчину бегать по оживленной трассе почти голым – пока неизвестно. Как не известно и то, как он получил травму.
Напомним, в понедельник, 10 января, в столице пасмурная и морозная погода. Весь день небо столицы будет затянуто облаками, но осадков не ожидается.
Однако в течение недели в столице ожидается существенное похолодание до -15°С. Стремительное снижение температуры синоптики прогнозируют с 12 января.
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