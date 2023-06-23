В Киеве возле многоэтажки, где произошел взрыв, задержали мужчину (видео)

В Киеве возле многоэтажки, где накануне раздался мощный взрыв и разрушил часть дома, произошла стычка местного жителя и правоохранителей.

Соответствующие видео начали появляться в соцсетях.

Как стало известно, полицейские возле многоэтажки, где произошел взрыв, задержали местного жителя. Мужчина начал скандалить, а потом укусил полицейского – на что тот пожаловался своим напарникам. Правоохранители с задержанием не заставили себя ждать.

В полиции говорят, что сегодня возле поврежденного взрывом дома собрались проживающие там жители. Со вчерашнего дня у них не было доступа к квартирам, частично или сильно поврежденным взрывом.

“Сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями начали заводить жителей по одному человеку в квартиры, чтобы они могли забрать свои вещи. Допуск был только в квартиры, которые уже осмотрели спасатели, и убедились, что там безопасно находиться. Однако находившегося там мужчину и женщину это сильно возмутило. Они не хотели ждать и им нужно было срочно попасть в свое жилище. Они начали провоцировать конфликт, мол, им нужно сейчас зайти. Мужчина начал бросаться к правоохранителю. Реакция полицейских была ответной. Они задержали мужчину на месте. Во время задержания мужчина укусил полицейского за руку. Сейчас жителя доставили в Днепровское управление полиции. Его действиям будет дана правовая квалификация”, — рассказали в полиции Киева.

Там подчеркивают, что большинство жителей терпеливо ждали своей очереди, но с пониманием относятся к работе полицейских и спасателей.

В Киеве возле многоэтажки, где произошел взрыв, задержан мужчина

Напомним, что в результате взрыва в 16-этажке Киева 22 июня количество пострадавших возросло до девяти, пока известно о трех погибших. Один из жильцов многоэтажки рассказал о первых минутах после взрыва.

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