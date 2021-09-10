В Киеве возле метро "Славутич" строят 10-этажный "храмовый комплекс" с апартаментами: фото

В Киеве возле метро "Славутич" строят 10-этажный "храмовый комплекс" с апартаментами: фото

Этот объект будет включать 176 апартаментов.

В Киеве возле станции метро "Славутич" строят "многофункциональный храмовый комплекс". Этот объект будет не менее 10 этажей. Он будет включать 176 апартаментов.

Об этом пишут "Наши деньги".

Издание отмечает, что в Киеве под видом многофункциональных комплексов часто строятся жилые, а квартиры продают как апартаменты.

Разрешение на строительство многофункционального храмового комплекса на ул. Заречная, 45 в Дарницком районе Киева Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала компании "Столичный актив" 31 августа. Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В то же время тип объекта строительства в разрешении определен под кодом "Здания торговые другие".

Строительство запланировано на участке площадью 1,07 га, находящегося в зоне охраняемого ландшафта. Целевое назначение земли — для строительства, эксплуатации и обслуживания храма Святого Евангелиста Иоанна Богослова. И этот храм уже построен.

На месте дальнейшей застройки размещены паспорт объекта.

На фотопроекте видна церковь, окруженная многоэтажными зданиями "многофункционального храмового комплекса".

Функциональное назначение участка 1,07 га на ул. Заречной, 45 — частично территория общественных зданий и сооружений и частично зеленых насаждений общего пользования.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Лесная" вместо нового ТРЦ Lisova Mall образовалось озеро с утками.

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