В Киеве возле метро мальчик продает оригинальные, декорированные вручную бутылки: фото

Свои произведения подросток оценивает в символические суммы, он также работает на заказ.

В Киеве возле метро мальчик продает оригинальные, декорированные вручную бутылки.

Свои произведения подросток оценивает в символические суммы, он также работает на заказ.

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Об этом написала пользовательница facebook Виктория Ш.

Женщина увидела парня на Минском массиве возле супермаркета "Сильпо" на улице Петра Калнышевского, где он обустроил своеобразную витрину прямо на асфальте.

Фото із соцмереж

"В то время, как другие дети живут свою беззаботную детскую жизнь, этот паренёк делает вот такие декоративные бутылки и продает по символической цене. Он сидит целый день возле "Сильпо", в ожидании покупателей. Заказ можно сделать и по телефону (он на фото). В разговоре был немногословен. Публикую этот пост с его разрешения. А вдруг его потенциальный покупатель найдется среди вас, друзья", — написала женщина.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Почайна" заметили женщину, которая продавала самодельные вязаные игрушки, чтобы заработать на жизнь. Она вяжет свои милые минишедевры крючком.

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