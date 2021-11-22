В Киеве возле метро "Арсенальная" официально утвердили создание наземного перехода

Реализовать проект планируется в течение 2021-2022 годов.
Киевские власти официально согласовали создание наземного пешеходного перехода с реконструкцией светофора возле станции метро "Арсенальная". Реализовать проект планируется в течение 2021-2022 годов.
Наземные переходы должны появиться на перекрестке улиц Грушевского, Мазепы и Московской. Сейчас здесь перейти дорогу можно только по подземному переходу. Об этом пишет "БП".
Заказчик работ – коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" – теперь должен определить проектировщика и подрядчика для их выполнения.
Создать наземный переход возле "Арсенальной" предложила команда Urban Crew. Этот проект победил в "Общественном бюджете" в 2020 году.
В то же время, в "Центре организации дорожного движения" отметили, что наземные переходы могут также появиться возле станции метро "Университет" и на улице Коновальца в Печерском районе — по примеру наземного перехода возле ЦУМа, обустройство которого дало положительный результат.
Напомним, Кличко анонсировал масштабные изменения на главной улице Киева. Ремонт Крещатика начнется в следующем году. Он будет стоить Киеву более 1 миллиарда гривен.
Читайте также:
- Как выглядел бы центр Киева с рекой Крещатик, освобожденной из коллектора: визуализация
- В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали эту заслугу себе: фото
- Как оформить "Карту киевлянина": экономия на проезде после резкого удорожания и другие ее привилегии
- Зима уже близко: синоптики рассказали украинцам, к какой погоде готовиться в самое холодное время года
- Крысы, тараканы, бутылки с мочой и паутина: в центре Киева мужчина превратил четырехкомнатную квартиру в свалку
- В Сети показали заброшенный парк "Нивки" в Киеве: "Шаурма" и руины