В Киеве возле метро "Арсенальная" официально утвердили создание наземного перехода

Реализовать проект планируется в течение 2021-2022 годов.

Киевские власти официально согласовали создание наземного пешеходного перехода с реконструкцией светофора возле станции метро "Арсенальная". Реализовать проект планируется в течение 2021-2022 годов.

Наземные переходы должны появиться на перекрестке улиц Грушевского, Мазепы и Московской. Сейчас здесь перейти дорогу можно только по подземному переходу. Об этом пишет "БП".

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Заказчик работ – коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" – теперь должен определить проектировщика и подрядчика для их выполнения.

Создать наземный переход возле "Арсенальной" предложила команда Urban Crew. Этот проект победил в "Общественном бюджете" в 2020 году.

В то же время, в "Центре организации дорожного движения" отметили, что наземные переходы могут также появиться возле станции метро "Университет" и на улице Коновальца в Печерском районе — по примеру наземного перехода возле ЦУМа, обустройство которого дало положительный результат.

Напомним, Кличко анонсировал масштабные изменения на главной улице Киева. Ремонт Крещатика начнется в следующем году. Он будет стоить Киеву более 1 миллиарда гривен.

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