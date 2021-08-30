В Киеве возле Лавры двое парней разбили стекло в троллейбусе, а потом избили водителя и пешехода из-за замечания

В Киеве возле Лавры двое парней разбили стекло в троллейбусе, а потом избили водителя и пешехода из-за замечания

Хулиганы были навеселе.

В Киеве двое парней разбили стекло в троллейбусе, а потом избили водителя и пешехода из-за замечания.

Событие произошло на улице Лаврской в Печерском районе Киева.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По указанному адресу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Прибыв на место происшествия, полицейские задержали лиц, на которых указали свидетели.

"Как выяснилось, двое парней в состоянии алкогольного опьянения начали нарушать общественный порядок, сломали стеклоочиститель в троллейбусе и разбили стекло. На замечание водителя общественного транспорта и прохожего нарушители не реагировали, а вместо этого нанесли им телесные повреждения", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались киевляне, 1997 и 2001 годов рождения.

Следователь начал уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления. Также следователи направили в суд ходатайство об избрании им меры пресечения.

Напомним, управлябщий Объединения совладельцев многоквартирного дома заметил подростка, который перелезал через забор на территории многоэтажки. 14-летний парень забыл магнит к калитке. Мужчина с размаху толкнул подростка, а тот упал на землю и ударился головой.

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