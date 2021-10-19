Паркинг будет расположен по улице Шелковичной, 39/1.

В Киеве возле Александровской больницы появится подземный паркинг. Он будет расположен по улице Шелковичной, 39/1.

Такой проект решения был поддержан сегодня, 19 октября, во время заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

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Об этом говорится я на сайте Киеврады.

Киевское инвестиционное агентство получило разрешение от бюджетной комиссии разработать условия конкурса и передпроектную документацию для привлечения инвестора.

"В процессе проверки земельного участка было выявлено, что территория пригодна для строительства подземного паркинга, поэтому центральную городскую клинику включили в перечень объектов, которые обязательно требуют привлечения инвестиций. Инвестиции — это большой шанс для развития города. Нужно привлекать инвесторов с целью реализации новых проектов и возможностей для столицы", — отметила депутат Киеврады Людмила Ковалевская.

Сейчас указанный объект относится к коммунальной собственности территориальной общины города Киева, и закреплен на праве оперативного управления за Александровской клинической больницей.

Напомним, в центре Киева анонсировали создание четырех парковок.

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