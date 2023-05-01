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В Киеве воздушная тревога продолжалась около трех часов: все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В Киеве воздушная тревога продолжалась около трех часов: все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены

Все враждебные цели были уничтожены / Фото: ТСН.ua

Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины

Ночью враг совершил воздушную атаку на Киев вторую подряд за последние 3 дня.

Об этом сообщает КМВА в социальных сетях.

По предварительной информации обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс).

В столице тревога продолжалась около 3 часов. Россияне еще раз атаковали комплексно — одновременно крылатыми ракетами и дронами.

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.

Данные уточняются. По оперативным сведениям на данный момент жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано. Информация проверяется и дополняется.

"Спасибо силам противовоздушной обороны за службу и защиту Киева! Киевлянам и гостям столицы в который раз напоминаю — не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Соблюдаете правила безопасности! Берегите себя и близких. Своими ответственными действиями помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за ракетной опасности.

Добавим, что в Киевской области работало ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
251
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