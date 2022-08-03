В Киеве восстанавливают 11 многоэтажек, разрушенных из-за обстрелов: успеют ли завершить к зиме

Всего в столице из-за полномасштабной войны повреждено более 640 зданий.

В Киеве продолжаются восстановительные работы в 11 жилых домах и ряде объектов социальной инфраструктуры, которые подверглись наибольшим разрушениям в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Завершить работы на первоочередных объектах планируют к началу отопительного сезона.

Осенью в свои дома должны вернуться жители поврежденных многоэтажек на улице Кошицы, Чернобыльской, Богатырской, Крушельницкой, Котельникова (два жилых дома), Гаврилишина (два жилых дома), Ирпенской, на проспектах Свободы и Лобановского.

Всего в Киеве повреждено более 640 инфраструктурных объектов и жилых домов. Они получили повреждения различной степени. В частности, пострадали 89 объектов ЖКХ, 53 учебных заведения, 15 объектов здравоохранения, 197 жилых домов, 12 учреждений культуры, 5 учреждений социальной защиты.

На восстановительные работы на 360 объектах столица выделила из резервного фонда городского бюджета почти 600 миллионов гривен. Еще 200 миллионов выделило правительство.

Напомним, несмотря на то, что спрос на аренду квартир в Киеве возобновился на 90% довоенного времени, объявлений на сайтах по поиску недвижимости много, а цены невысокие. Стоимость аренды сейчас стартует от 3 тысяч гривен за однокомнатные квартиры. Имея бюджет до 10 тысяч гривен, можно выбирать среди более чем 10 тысяч вариантов жилья в столице.

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