В Киеве воспитательница садика избила ребенка – полиция открыла производство

В Киеве воспитательница дошкольного учебного заведения избила ребенка. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.



Так, в Голосеевское управление полиции обратились родители девочки с заявлением о том, что воспитательница дошкольного учебного заведения нанесла телесные повреждения их дочери.

Родители обнаружили на шее ребенка царапины и синяки. Полицейские задокументировали обращение и предоставили родителям ребенка направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и работы с семьей также были привлечены сотрудники ювенальной полиции.

Ведомости по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. После получения результатов экспертизы возможна переквалификация правонарушения. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве родители обвиняют воспитательницу государственного садика в жестоком избиении ребенка – девочка вернулась домой с ссадинами и гематомами на шее (фото).

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