В Киеве вооруженный мужчина захватил бизнес-центр: детали задержания нападающего

В результате инцидента никто не пострадал.
В четверг, 12 октября, в Киеве спецназовцы полиции КОРД задержали вооруженного мужчину, захватившего бизнес-центр на проспекте Вацлава Гавела в Соломенском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Сегодня утром вооруженный мужчина зашел в помещение офисного здания, под угрозой оружия заставил охранников выйти из здания и произвел несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители получили информацию о том, что неизвестный вошел в помещение бизнес-центра. Вооруженный мужчина, угрожая охранникам, заставил их покинуть здание. Затем нападавший произвел несколько хаотических выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей.
На место инцидента прибыли спецназовцы КОРДа. В результате переговоров полицейские задержали злоумышленника.
Как сообщалось, в Киеве возле недостроя нашли тела двух девушек-подростков. Трагедия произошла утром 9 октября по улице Оноре де Бальзака.
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