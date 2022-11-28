В Киеве вооруженный мужчина ворвался в квартиру и угрожал убить детей: фото, видео

В Киеве вооруженный мужчина ворвался в квартиру и угрожал убить детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Недавно в полицию обратилась киевлянка с сообщением о том, что неизвестный мужчина проник в ее квартиру на улице Заньковецкой и отобрал деньги, украшения и гаджеты. По указанному адресу немедленно выехали следователи, оперативники уголовного розыска, криминалисты и кинологи.

На месте происшествия правоохранители установили, что злоумышленник под видом курьера ворвался в дом с оружием в руках, начал душить хозяйку квартиры и под угрозой убить детей, отобрал деньги и ценные вещи.

Оперативники полиции Киева с работниками криминальной полиции Печерского управления и аналитиками главка установили личность нападающего и отследили маршрут его движения.

"В течение двух суток при силовой поддержке спецназначенцев полка №1 мы разоблачили и задержали злоумышленника. Позже выяснилось, что мужчина может быть причастен к серии имущественных преступлений из квартир киевлян на Печерске, начиная с 2017 года, поскольку в его доме мы обнаружили разнообразную технику, комплекты ключей, ювелирные драгоценности, среди которых были и украшения заявительницы, и деньги в иностранной валюте. Кроме того, установлено, что задержанный работал на одном из государственных предприятий, поэтому, вероятно, часть обнаруженной техники похищена именно с места работы", — рассказал начальник управления уголовного розыска ГУ ЧП в г. Киеве Сергей Махно.

Правонарушителем оказался житель Киевской области, 1982 года рождения, который уже не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, употребление наркотиков и сопротивление сотрудникам полиции.

"Кроме того, следователи изъяли оружие, патроны блокноты с записями, где нарушитель отмечал объем выполненной "работы" и будущие планы заработка преступным путем. Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — сообщил Сергей Махно.

В отношении злоумышленника начато уголовное производство, ему грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, сотрудники Киевской областной прокуратуры выяснили, что сержант минобороны РФ пытал бывших участников АТО во время оккупации Киевской области. Ему заочно уведомлено о подозрении.

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