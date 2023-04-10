В Киеве вооруженный мужчина обстрелял магазин с покупателями: фото, видео

При силовой поддержке спецназовцев КОРД полицейские задержали 49-летнего мужчину, в его квартире провели обыск: изъято оружие, патроны и одежда, в которую был одет злоумышленник в момент преступления.

В Киеве вооруженный мужчина обстрелял магазин с покупателями.

Стрельба произошла в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Соломенская неизвестный мужчина обстрелял торговый киоск, в котором находились люди. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения и оперативники столичного главка", — говорится в сообщении.

В ходе отработки информации о преступлении полицейские установили, что между фигурантом и продавцом магазина возник словесный конфликт, после чего правонарушитель ушел, а через несколько минут вернулся с оружием. Злоумышленник начал нецензурно высказываться в сторону оппонента и произвел несколько выстрелов по киоску. К счастью, никто из посетителей не пострадал.

Правоохранители опросили свидетелей преступления и осмотрели место происшествия, откуда изъяли три патрона и две гильзы калибра 7,62. Сотрудники криминальной полиции Соломенского управления полиции совместно с оперативниками и аналитиками столичного главка установили личность нападающего и его адрес.

При силовой поддержке спецназовцев КОРД полицейские провели обыск в квартире 49-летнего мужчины. Правонарушителя следователи задержали и изъяли из дома оружие, патроны и одежду, в которую был одет злоумышленник в момент совершения преступления.

Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Задержанному сообщено о подозрении и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве сообщили о заминировании двух школ: детей и учителей эвакуировали.

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