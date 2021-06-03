В Киеве вооруженные преступники ограбили фирму: деньги вынесли вместе с сейфами

Через несколько часов после совершения преступления, правоохранители установили личности нападавших и задержали их.

В Киеве полицейские задержали группу, совершившую разбойное нападение на частную фирму и укравшую два сейфа с деньгами. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом в четверг, 3 июня, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"На спецлинию 102 от менеджера компании поступило сообщение о том, что трое неизвестных через окно на втором этаже проникли в офисное помещение на улице Куреневской и под угрозой оружия забрали сейф с деньгами. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции", — говорится в сообщении.

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По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, через несколько часов после совершения преступления, правоохранители установили лиц нападавших и в дальнейшем их задержали.

В полиции рассказали, что угрожая оружием, злоумышленники связали веревкой работника предприятия. Далее они похитили сейфы с деньгами и скрылись.

"В течение суток мы установили личности фигурантов и задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе неотложных следственных действий мы провели обыски по месту жительства и в авто сообщников, откуда изъяли вещественные доказательства, а именно оружие и другие орудия совершения преступления", — отметил он.

Правонарушителями оказались жители города Киева и Киевской области, в возрасте от 36 до 48 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Киеве в Дарницком районе утром 13 мая пожилой мужчина с ножом ограбил один из супермаркетов. Пенсионер украл из кассы две тысячи гривен, после чего зашел в другой магазин, где получил отпор.

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