В Киеве военный расстрелял двух своих собратьев: новые подробности

Военнослужащие одной из частей Киева в ночь убийства распивали алкоголь.
Военный, расстрелявший двух своих собратьев, служит в одной из частей Киева. Убийство произошло ночью 2 октября.
Об этом сообщает специализированная прокуратура.
Следствие установило, что солдат одной из воинских частей после суточного дежурства распивал алкогольные напитки с двумя сослужащими этой же воинской части. В результате внезапно возникшего конфликта он расстрелял из штатного оружия обоих сослужащих, после чего пытался покинуть место преступления, однако был задержан правоохранителями. При задержании изъят автомат Калашникова с патронами.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Военного подозревают по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство двух или более человек. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.
По состоянию на 3 октября устанавливаются все обстоятельства преступления.
Напомним, 3 октября стало известно, что в Киеве военнослужащий ВСУ застрелил двух других военных. После убийства он пытался скрыться с места происшествия, но был задержан правоохранителями.
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