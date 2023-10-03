В Киеве военный расстрелял двух своих собратьев: новые подробности

Военнослужащие одной из частей Киева в ночь убийства распивали алкоголь.

Военный, расстрелявший двух своих собратьев, служит в одной из частей Киева. Убийство произошло ночью 2 октября.

Об этом сообщает специализированная прокуратура.

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Следствие установило, что солдат одной из воинских частей после суточного дежурства распивал алкогольные напитки с двумя сослужащими этой же воинской части. В результате внезапно возникшего конфликта он расстрелял из штатного оружия обоих сослужащих, после чего пытался покинуть место преступления, однако был задержан правоохранителями. При задержании изъят автомат Калашникова с патронами.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Военного подозревают по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство двух или более человек. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

По состоянию на 3 октября устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, 3 октября стало известно, что в Киеве военнослужащий ВСУ застрелил двух других военных. После убийства он пытался скрыться с места происшествия, но был задержан правоохранителями.

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