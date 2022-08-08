В Киеве водителю автобуса стало плохо во время тревоги и он въехал в столб (видео)

Водителю стало плохо во время воздушной тревоги.
В Киеве утром 8 августа произошло ДТП на проспекте Любомира Гузара. Водитель автобуса въехал в столб.
Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев".
По предварительной информации, водителю стало плохо во время воздушной тревоги, поэтому он не справился с управлением. На место происшествия приехала скорая помощь.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, в Тернопольской области в субботу, 6 августа, произошла авария. В ДТП погибли три человека, еще три человека, среди которых есть 7-летний мальчик, госпитализированы.
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