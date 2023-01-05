В Киеве водителя оштрафовали на 34 тысячи гривен: выпил алкоголь после незначительного ДТП

Мужчину оштрафовали и лишили прав на три года.

В Киеве на днях составили административный протокол на водителя за употребление алкоголя после ДТП. Мужчина за рулем Renault, двигался задним ходом и столкнулся с крышей АЗС.

Когда на место прибыли полицейские, то обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, сообщили в полиции Киева.

Мужчина не возражал и объяснил свое состояние тем, что после происшествия употреблял алкоголь. Это подтвердил и результат прибора Драгер – 0,66 промилле.

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Инспекторы составили на водителя протоколы по двум статьям: ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч. 4 ст. 130 (Употребление водителем после ДТП алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе) КУоАП.

Санкция последней предусматривает штраф в размере 34 тысячи гривен с лишением права управления на три года.

В полиции напомнили, что в соответствии с пунктом 2.10 (є) ПДД, в случае причастности к ДТП водитель обязан до проведения медицинского осмотра не употреблять без назначения медицинского работника алкоголь, наркотики, а также лекарственные препараты, изготовленные на их основе. Кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в Киевской области произошло смертельное ДТП. Легковушка на встречной полосе протаранила спиртовоз. Водитель легкового автомобиля скончался по дороге в больницу.

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